В США сообщили о страхе украинских войск разводить огонь

WP: украинские войска не разводят огонь и мучаются от холода из-за страха перед российской артиллерией Фото: REUTERS

Солдаты украинской армии боятся разводить огонь и мучаются от холодов из-за близости артиллерии Вооруженных сил (ВС) России. Такое заявление сделала обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

В статье отмечается, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают страх разводить огонь из-за позиций России. «Бойцы украинского подразделения, располагающие вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение», - пишет обозреватель издания.

Хуршудян также заявила, что украинская армия спит в верхней одежде для того, чтобы избежать мучений от холода. По ее словам, военные ВСУ отдыхают прямо под открытым небом, укрываясь легкими спальными одеялами.

Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу привел данные по украинским потерям за ноябрь 2022 года. По его словам, за прошедший месяц, потери ВСУ составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов и десять вертолетов, а также 149 танков и более 300 бронемашин.