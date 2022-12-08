Hill: в конгрессе США растет поддержка России

В Соединенных Штатах не желают прямого столкновения с Россией Фото: REUTERS

В конгрессе Соединенных Штатов наблюдается смена отношения к России на фоне внутренних проблем, вызванных масштабной финансовой и военной поддержкой киевского режима. Об этом сообщает издание The Hill.

"Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию как "реализм", утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль", - аргументировал обозреватель Дуглас Шоэн.

Что касается демократов, то они стараются публично не критиковать политику президента США от своей партии Джозефа Байдена, однако имел место инцидент с письмом американскому лидеру, в котором в ситуации на Украине винят "воинственную политику" Вашингтона. Обращение, правда, в итоге было отозвано.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией может привести к катастрофическим последствиям, РФ вынуждена посылать Соединенным Штатам и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.

Также Сергей Лавров отметил, что глобализация по-американски завершилась, сейчас выстраивается новая система, которая не должна зависеть от причуд Запада. Министр добавил, что экспансия НАТО остается основным движущим мотивом Запада в отношении не только России, но и других государств мира.