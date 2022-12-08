Британия потратит 229 млн фунтов на закупку ПТРК после помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон потратит 229 млн фунтов стерлингов на закупку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) после поставки вооружений Украине. Об этом сообщает британская газета The Times.

Как уточняется, британское правительство ранее заключило сделку с компанией Saab для закупки шведских ракет и комплексов NLAW. По данным издания газеты, решение приняли после того, как Великобритания в рамках военной помощи Украине истратила почти половину своих запасов противотанковых орудий, а также боеприпасов к ним.

Сообщается, что новая партия противотанковых ракетных комплексов поступит в Великобританию в 2024 году, а полностью реализовать данную сделку собираются только к 2026 году.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о планах Лондона в следующем году продолжить оказание Украине военной помощи, отметив также, что объемы этой помощи будут увеличены.