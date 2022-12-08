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НовостиОбщество8 декабря 2022 5:43

СК хочет получить право арестовывать имущество фигурантов дел до суда

Бастрыкин заявил, что СК хочет получить право арестовывать имущество фигурантов дел до суда
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет (СК) России предлагает наделить следователей правом неотложного ареста имущества фигурантов дел до соответствующего решения суда. Об это заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, действующее законодательство позволяет следственным органам накладывать неотложный арест только в исключительных случаях, например, на вещи, которые сданы в ломбард.

Глава ведомства уверен, что правоохранительная система сможет эффективнее вести борьбу с коррупцией, если СК получит право арестовывать имущество фигурантов, в том числе которое находится у других лиц.

Только после такого ареста следователь должен обращаться в суд за соответствующим решением, считает Бастрыкин.

Напомним, глава СК России сообщил, что около 72 тысяч чиновников предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц.

По словам главы СК, еще 27 человек привлекли к уголовной ответственности за преступления, связанные с реализацией государственного оборонного заказа.