СК хочет получить право арестовывать имущество фигурантов дел до суда

Александр Бастрыкин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Следственный комитет (СК) России предлагает наделить следователей правом неотложного ареста имущества фигурантов дел до соответствующего решения суда. Об это заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, действующее законодательство позволяет следственным органам накладывать неотложный арест только в исключительных случаях, например, на вещи, которые сданы в ломбард.
Глава ведомства уверен, что правоохранительная система сможет эффективнее вести борьбу с коррупцией, если СК получит право арестовывать имущество фигурантов, в том числе которое находится у других лиц.
Только после такого ареста следователь должен обращаться в суд за соответствующим решением, считает Бастрыкин.
Напомним, глава СК России сообщил, что около 72 тысяч чиновников предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года.
Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц.
По словам главы СК, еще 27 человек привлекли к уголовной ответственности за преступления, связанные с реализацией государственного оборонного заказа.