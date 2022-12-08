СК хочет получить право арестовывать имущество фигурантов дел до суда

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет (СК) России предлагает наделить следователей правом неотложного ареста имущества фигурантов дел до соответствующего решения суда. Об это заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, действующее законодательство позволяет следственным органам накладывать неотложный арест только в исключительных случаях, например, на вещи, которые сданы в ломбард.

Глава ведомства уверен, что правоохранительная система сможет эффективнее вести борьбу с коррупцией, если СК получит право арестовывать имущество фигурантов, в том числе которое находится у других лиц.

Только после такого ареста следователь должен обращаться в суд за соответствующим решением, считает Бастрыкин.

Напомним, глава СК России сообщил, что около 72 тысяч чиновников предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц.

По словам главы СК, еще 27 человек привлекли к уголовной ответственности за преступления, связанные с реализацией государственного оборонного заказа.