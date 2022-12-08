Основатель американской ЧВК "Моцарт" заявил о "чрезвычайно больших" потерях украинской армии Фото: REUTERS

Основатель сражающейся на стороне Украины американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн заявил, что украинские войска несут серьезные потери.

«Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70 процентов... жертв являются обыденностью, не преувеличены», - сообщил он в беседе с Newsweek.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районе Артемовска. По словам основателя американской ЧВК, украинская сторона столкнулась с серьезной проблемой пополнения войск. Как он заявил, нередко в зону боевых действий отправляют военных, которые не имеют необходимого уровня подготовки.

Мильбурн также сообщил о дефиците финансирования, отметив, что наибольшие расходы связаны с ремонтом, а также заменой поврежденных транспортных средств.

Напомним, днем ранее, 7 декабря, офицер Народной милиции Луганской народных республик (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава убитыми и ранеными на артемовском направлении.