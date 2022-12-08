Проверку газового оборудования в российских квартирах сделают обязательной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе РФ во втором чтении рассмотрят проект закона, который обязывает россиян проверять газовое оборудование в квартирах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, уточнив, что первое чтение данной инициативы состоялось еще в 2018 году, после чего документ долго дорабатывался.

«Документ вводит принцип „один дом - одна обслуживающая организация“, то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК)» - приводит «Известия» слова депутата

Как отмечается, примерно 10-50% квартир в стране не имели таких соглашений, что приводило к отсутствию проверок, а впоследствии и к несчастным случаям.

Генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев сказал, что его компания ранее уже несколько раз предлагала обеспечить безопасность, передав проверки газового оборудования под контроль профессионалов.

«Мы говорим об этом уже восемь лет, и наконец нас услышали. Жаль, что для принятия решения потребовалось так много времени - многие несчастья могли бы не произойти», - заявил он.

Напомним, ранее за одну неделю произошло семь взрывов газа. Так, в понедельник. 5 декабря, произошел взрыв газа в жилом доме в Ярославле. Причиной назвали самовольную эксплуатацию газового оборудования.

В Государственной думе РФ во втором чтении рассмотрят проект закона, который обязывает россиян проверять газовое оборудование в квартирах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, уточнив, что первое чтение данной инициативы состоялось еще в 2018 году, после чего документ долго дорабатывался.

«Документ вводит принцип „один дом - одна обслуживающая организация“, то есть жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания (УК)» - приводит «Известия» слова депутата

Как отмечается, примерно 10-50% квартир в стране не имели таких соглашений, что приводило к отсутствию проверок, а впоследствии и к несчастным случаям.

Генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев сказал, что его компания ранее уже несколько раз предлагала обеспечить безопасность, передав проверки газового оборудования под контроль профессионалов. «Мы говорим об этом уже восемь лет, и наконец нас услышали. Жаль, что для принятия решения потребовалось так много времени - многие несчастья могли бы не произойти», - заявил он.

Напомним, ранее за одну неделю произошло семь взрывов газа. Так, в понедельник. 5 декабря, произошел взрыв газа в жилом доме в Ярославле. Причиной назвали самовольную эксплуатацию газового оборудования.

Как писала «Москва 24», в Совфеде начали готовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за нарушения во время проверок газового оборудования домов.