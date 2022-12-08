Адвокат рассказала, что делать, если на маркетплейсе продали подделку Фото: Евгения ГУСЕВА

Адвокат Гюзель Жубанова рассказала, что делать, если на маркетплейсе продали подделку. Порой бывает так, что продавцы создают фейковые «Сертификаты соответствия», а затем продают товары с поддельными этикетками.

В таком случае действует закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, который защищает от таких товаров.

Эксперт уверена, что в первую очередь, качество товара должен проверять маркетплейс, в частности, убеждаться, что все сертификаты настоящие. Если находится подделка, то отключать такой магазин и обращаться в правоохранительные органы.

Если же товар доехал до покупателя, то он вправе написать продавцу претензию. А еще параллельно стоит обратиться к маркетплейсу.

- Нужно составить письменное требование о возврате денежных средств. К претензии необходимо приложить экспертизу, - говорит адвокат «Газете.Ru».

В экспертизе должно быть прописано, какие недостатки есть у товара, насколько они существенные и в чем причина их появлений.

- Я рекомендую сохранить документы об оплате экспертизы. Расходы можно компенсировать в случае победы в суде, – говорит эксперт.

Если же продавец отказывается удовлетворить требование, то покупатель может обратиться за защитой интересов в суд. В исковом требовании нужно указывать в качестве ответчика не только магазин, но и маркетплейс. Также можно написать жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию, указав на факты мошенничества.

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