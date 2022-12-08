Эксперт рассказал об опасности использования гаджетов во время зарядки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, можно ли использовать телефон, когда аккумулятор гаджета «сел» и нужно зарядить.

Специалист заявил, что теоретически в ходе зарядки гаджета возможно звонить с заводским или оригинальным аккумулятором, однако отметил и опасность такого использования телефона, указав на риск перегрева. «Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать», - объяснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кусков также заявил, что аккумулятор портит использование ресурсоемких приложений при зарядке, допустив однократное обращение к смартфону для поиска в интернете. По его словам, для того чтобы избежать перегрева аккумулятора, необходимо снимать чехол с устройства, а желательно использовать другое для работы.

Ранее технический специалист по микроэлектронике, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов рассказал, как не позволить смартфону сломаться в случае, если гаджет упал в сугроб, отметив, что самое главное в данной ситуации - не пытаться нагреть устройство.