Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря в Севастополе

Корабль Черноморского плота сбил беспилотник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат над акваторией моря в Севастополе утром в четверг, 8 декабря 2022 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Наши военные, как всегда, сработали четко", - подчеркнул Развожаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, благодаря действиям сил флота и высадке десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска (Запорожская область), от украинской армии был освобожден целый город. Информацию об этом распространил заместитель главкома ВМФ РФ, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине. Соответствующий документ опубликован в среду, 7 декабря 2022 года.