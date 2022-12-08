ФСБ задержала двух жителей Севастополя, подозреваемых в шпионаже в интересах СБУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух российских граждан, которых подозревают в государственной измене в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины (СБУ).

«В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», - сказано в заявлении российских спецслужб.

Как заявляют в ведомстве, житель Севастополя был сторонником украинской идеологии, а в 2016 году его завербовали СБУ. После начала специальной военной операции он за деньги передавал иностранной спецслужбе сведения о расположении объектов Министерства обороны РФ, что могло быть использовано против российской безопасности.

Отмечается, что летом текущего года этот гражданин привлек к сотрудничеству с ним еще одного жителя Севастополя, который также собирал и передавал украинским спецслужбам данные об объектах ФСБ. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «государственная измена».