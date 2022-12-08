Эрдоган заявил о намерении турецких властей "сломать хребет" высокой инфляции в начале 2023 года Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство республики надеется в начале следующего года «сломать хребет» высокой инфляции в стране.

«Мы шаг за шагом решаем вопрос стоимости жизни и инфляции, который занимает повестку дня всех, включая Европу и Америку. Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган также назвал «одним из предметов гордости нации» уровень, которого республика достигла в оборонной промышленности за короткое время.

Напомним, накануне министр финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что страна преодолела пик инфляции и начался нисходящий тренд по этому показателю. Такое заявление было сделано после того, как годовая инфляция в республике замедлилась в ноябре 2022 года впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре этого года.