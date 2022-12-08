В Минэнерго отреагировали на заявление Центробанка РФ о последствиях введения потолка цен на нефть

Минэнерго РФ не считает, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к серьезным последствиям Фото: REUTERS

Министерство энергетики РФ не согласно, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к серьезным последствиям для экономики России. Таким образом первый замглавы ведомства Павел Сорокин прокомментировал слова экспертов Центробанка РФ.

Ранее в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ было сказано о том, что потолок цен на российскую нефть, а также запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу станет новым шоком, который может снизить экономическую активность в стране. Как отмечалось, мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

«Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ», - заявил замминистра, отметив, что в целом в ведомстве «не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о подготовке ответа на введение потолка цен на нефть, отметив также, что Москва не намерена признавать такие ограничения.