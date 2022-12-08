В Казахстане подтвердили, что в турецких проливах находятся 8-10 танкеров страны

В турецких проливах находятся до 10 танкеров, имеющих отношение к Казахстану Фото: REUTERS

В турецких проливах ожидает разрешения на проход 21 танкер, из них 8-10 имеют отношение к Казахстану. Об этом сообщил журналистам председатель правления национальной компании "Казмунайгаз" Магзум Мирзагалиев в четверг, 8 декабря 2022 года.

"В целом мы оцениваем, что [в проливах находятся] порядка 8-10 танкеров, которые имеют отношение к Казахстану", - уточнил Мирзагалиев.

По его словам, ожидание связано с запросом дополнительных страховок турецкой стороной. Переговорами занимаются страховые компании, уточнил председатель правления "Казмунайгаза".

Напомним, министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о "пробке" из танкеров у берегов Турции. По оценке ведомства, срок ожидания танкеров с нефтью в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток, что совершенно нормально для этого времени года.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что около двух десятков танкеров "застряли" в территориальных водах Турции из-за того, что власти в Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.