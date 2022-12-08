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НовостиОбщество8 декабря 2022 8:15

Глава Амурской области Василий Орлов: «Мы компенсируем сельским медикам первоначальный взнос и проценты по льготной ипотеке»

В области запустили новую программу поддержки
Ксения БОГДАНОВА
Сельским медикам в Приамурье помогут купить жилье.

Сельским медикам в Приамурье помогут купить жилье.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Амурской области появилась новая программа поддержки медицинских работников. Врачи и медперсонал из сельской местности могут получить помощь в покупке жилья.

«Для того чтобы решить проблему нехватки специалистов в сельских больницах и поликлиниках в области запустили новую региональную программу поддержки медиков. Мы компенсируем им первоначальный взнос и проценты по льготной ипотеке, - рассказал губернатор региона Василий Орлов. - Выплату можно получить по Дальневосточной, Семейной и Сельской ипотекам. На первоначальный взнос – до 300 тысяч рублей, проценты по кредитам компенсируем полностью в течение первых пяти лет. На первом этапе программу запустили в шести муниципалитетах. Если она покажет хорошие результаты, рассмотрим возможность расширения ее на другие территории, а также включение в программу учителей и преподавателей».

Пока что программа действует в Мазановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском районах, а также в Ромненском и Бурейском муниципальных округах. Заявки на получение компенсации принимаются в территориальных управлениях социальной защиты населения. Претендовать на финансовую поддержку из бюджета могут медики, трудоустроившиеся после 1 октября 2022 года и на данный момент не имеющие своего жилья. Компенсация начисляется не только сотрудниками сельских больниц и поликлиник, но и медперсоналу социальных учреждений, в том числе домов престарелых, государственных реабилитационных центров и интернатов.