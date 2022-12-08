Зампреда Торгово-промышленной палаты Чернина обвинили в хищениях на 385 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет (СК) Российской Федерации обвинил заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по природопользованию и экологии Сергея Чернина в хищении свыше 385 миллионов рублей из бюджета в рамках экологической программы. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

В ноябре 2022 года Басманный суд Москвы арестовал зампреда ТПП, который также является президентом корпорации «Газэнергострой», по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Бастрыкин отметил, что наряду с Черниным по данному делу арестованы также генеральный директор ООО «Институт "Газэнергопроект"» Дмитрий Сучков и гендиректор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов. «Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба», - заявил он в интервью РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, Бастрыкин также назвал число российских чиновников, которые были привлечены к ответственности за коррупцию с 2011 года. По его словам, за 11 лет к ответственности за коррупцию привлекли около 72 тысяч российских чиновников.