МВД России объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск блогера Дмитрия Иванова*, который более известен как Камикадзе Ди. Об этом сказано в ведомственной базе розыска.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», - сказано в базе розыска МВД, где не указано о какой именно статье в данном случае идет речь.

У Иванова* есть свой канал на YouTube, на которой подписано более 1,7 миллиона человек. В сентябре 2022 года Министерство юстиций приняло решение внести блогера в реестр физлиц-иноагентов.

Напомним, на прошлой неделе, 1 декабря, Министерство внутренних дел РФ официально объявило адвоката и бывшего участника интеллектуально телеигры «Что? Где? Когда?» Илью Новикова* в федеральный розыск. Как писал сайт KP.RU, его карточка также появилась в разыскной базе ведомства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента