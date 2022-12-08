В Вологодской области сдали первые деревянные многоэтажки

Фото пресс-службы правительства Вологодской области

Все конструктивные элементы домов – стены, перекрытия, кровля, лестничные пролеты – построены из перекрестно-склеенных деревянных панелей, производство которых ведется в Соколе на заводе Segezha Group. Завод запустили в 2021 году, это первое подобное предприятие в России, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Стройматериалы на площадку привозили в уже готовом виде, на месте строители собирали дома, как конструктор. Сборка началась в апреле этого года, а к осени рабочие приступили к отделке квартир.

Всего в двух домах 64 квартиры, заселять квартиры начнут в конце декабря. Первыми Новый год в новом жилье встретят сотрудники холдинга Segezha Group, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий.

Церемония сдачи домов прошла в рамках 27-й Международной выставки «Российский лес», которая проходит в эти дни в Вологде. В ней приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Это исторический день не только для Вологодской области – для всей Российской Федерации. Впервые нам удалось построить великолепные многоэтажные дома из CLT-панелей, которые ранее существовали только в мечтах и проектах. С этого дня опыт Вологодчины начнет тиражироваться во всех регионах России. Будущее за деревянным домостроением, так как древесина – это исконно русский продукт, который будет востребован всегда», – отметил Олег Кувшинников.

Добавим, что завод в Соколе может выпускать 50 тысяч кубометров CLT-панелей в год. Такого объема достаточно для строительства 200 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшее время планируется строительство подобных домов в северных регионах России.