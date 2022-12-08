Дипломат Гаврилов заявил, что НАТО было известно о подготовке атак Киева на военные аэродромы России

НАТО было известно о подготовке атак Киева на военные аэродромы России Фото: REUTERS

Североатлантическому альянсу было известно о последних попытках украинских атак на военные аэродромы России, об этом сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«НАТО была в курсе подготовки последних украинских атак на российские военные аэродромы. Мы дали на них незамедлительный ответ массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины. Ни у кого не должно быть сомнений, что так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма», - заявил дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Washington Post приводил слова чиновника Украины, что попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском осуществлены киевским режимом, несмотря на официальное молчание со стороны украинских властей.

5 декабря 2022 года Украина совершила попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате произошедшего трое российских военнослужащих погибли, еще четверо пострадали.