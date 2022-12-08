В России выявлено более 7 тысяч случаев заражения коронавирусом впервые с 29 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России было выявлено более 7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией впервые с 29 октября 2022 года. Об этом, в четверг, 8 декабря 2022 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией, уточняя, что зарегистрировано 7 430 заболевших.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 54 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 6 315 человек, что на 7,1% меньше по сравнению с минувшей средой, 7 декабря. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 453 человека, что на 6,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на четверг, 8 декабря 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 21 643 194. Жертвами инфекцией стало 392 454 человека, а из больниц выписали 21 043 426 пациентов.