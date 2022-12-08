Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю

Запад обвиняет Турцию в ситуации со скоплением танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы Фото: REUTERS

Ситуация с танкерами, застрявших в турецких проливах не является следствием введения ценового потолка на российскую нефть, утверждают западные чиновники, обвиняя Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Эта позиция аргументируется тем, что абсолютное большинство (предположительно, 19 из 20) танкеров перевозит казахскую нефть.

"На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования", - заявил собеседник издания.

По его оценке, такая ситуация возникла исключительно по инициативе Анкары.

Напомним, министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о "пробке" из танкеров у берегов Турции. По оценке ведомства, срок ожидания танкеров с нефтью в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток, что совершенно нормально для этого времени года.

По данным агентства Bloomberg, на танкерах, скопившихся у берегов Турции, находится 18 миллионов баррелей нефти, при этом подавляющая ее часть из Казахстана.