В США назвали Зеленского опасным диктатором Фото:Zuma/ТАСС

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным диктатором, использующим миллиарды долларов США для создания однопартийного полицейского государства.

Ведущий заявил, «что бы вы ни думали о конфликте на Украине, совершенно ясно, что Зеленский не заинтересован в свободе и демократии».

Карлсон подчеркнул, что Зеленский не является защитником свободы, каким его выставлял Запад с начала конфликта.

Кроме того, он раскритиковал главу Украины за политику запрета оппозиционных партий, аресты политических оппонентов, а также за полицейские облавы в церквях и объявление о плане запрета Украинской православной церкви.

Журналист заметил, что «свободная страна не запрещает крупную религию только потому, что она не полностью согласна с политической программой людей, управляющих страной. Но Зеленский именно это и делает, и его правительство сейчас разрабатывает способы наказания христиан за исповедание запрещенной древней религии на Украине».

Как сообщал сайт KP.RU, 22 ноября 2022 года СБУ проводила обыски в Киево-Печерской Лавре в Киеве.

Ранее СБУ возбудило уголовное дело после песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.

2 декабря 2022 года Зеленский сообщал, что СНБО поручил правительству Украины внести в Верховную раду законопроект, запрещающий «деятельность на Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций».

Кроме того, 7 декабря 2022 года проводились «контрразведывательные мероприятия» в Успенском соборе в Херсоне, управлении Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань, Каневском Успенском соборе в Черкасской области, относящимся к канонической Украинской православной церкви.

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