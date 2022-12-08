Силуанов назвал нерыночной мерой введение потолка цен на нефть

Антон Силуанов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Введение ценового потолка на российскую нефть – это нерыночная мера Запада, которая обязательно отразится на мировом рынке энергоносителей. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в четверг, 8 декабря 2022 года.

"Рынок не обманешь: если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет и влияние на цены, и на объемы потребления на рынке и так далее", - подчеркнул Силуанов.

Глава Минфина добавил, что потолок цен в очередной раз доказывает использование западными странами двойных стандартов, ведь ранее они всегда призывали к рыночным мераи воздействия на экономику.

Как ране писал сайт KP.RU, министерство энергетики РФ не согласно с позицией, что введение потолка цен на российскую нефть приведет к серьезным последствиям для экономики России. Таким образом первый замглавы ведомства Павел Сорокин прокомментировал слова экспертов Центробанка РФ.

Напомним, независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов выразил мнение, что Москва не сможет ввести полный запрет на продажу нефти странам, которые ранее поддержали введение потолка цен на российское черное золото.

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