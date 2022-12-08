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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:54

Песков заявил, что праздновать столетие со дня образования СССР в Кремле не планируется

Советский период - это неотъемлемая часть истории страны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Столетие со дня образования СССР - это важная дата, но в Кремле нет никаких планов по поводу ее празднования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 8 декабря 2022 года.

"Праздновать не будем", - констатировал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что советский период является неотъемлемой частью истории России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков в беседе с обозревателем "Комсомольской правды" Александром Гамовым заявил, что у республик бывшего СССР есть общая история, а есть - настоящее и будущее.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказал, что после распада Советского Союза многим казалось, что начнется жизнь "как в Париже", но там культурный код другой, "совсем не наша культура".