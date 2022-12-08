На Украине в нескольких регионах введен режим аварийных отключений света Фото: REUTERS

В энергетической системе Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, в нескольких регионах введен режим аварийных отключений света, об этом сообщили в украинской энергетической компании «Укрэнерго».

«По состоянию на 11.00 из-за повреждения во время ракетных ударов электростанций и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Для облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже утром в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений», - заявила компания в Telegram-канале.

Как сообщал сайт KP.RU, 28 ноября 2022 года по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии. «Укрэнерго» уточняло, что дефицит мощности составлял 27%.

Кроме того, 4 декабря 2022 года экстренные отключения света продолжились в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях Украины.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины после совершенного украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту.