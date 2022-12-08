Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 декабря 2022 10:17

Песков заявил о завершении подготовки ответа на введение потолка цен на российскую нефть

Представитель Кремля рассказал об ответе на введенные ограничения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил о завершении подготовки ответа на введение потолка цен на российскую нефть

Песков заявил о завершении подготовки ответа на введение потолка цен на российскую нефть

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 8 декабря, заявил, что подготовка ответа Москвы на введение потолка цен на российскую нефть завершается.

«Это нужно ожидать, подготовка завершается», - заявил представитель Кремля, отметив, что данный ответ будет «соответствующим».

Как писал сайт KP.RU, в начале недели, 5 декабря, Песков предупредил о подготовке ответа на введение потолка цен на российскую нефть, заявив, что Москва не признает данное решения западных стран. Позже, 7 декабря, представитель Кремля сообщил, что пока ведется «анализ положения дел в данной области».

Напомним, Евросоюз утвердил решение о введение потолка цен на российской нефть в минувшие воскресенье, 4 декабря. Ограничение установили на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны «Большой семерки» и Австралия также согласовали аналогичный порог на черное золото из России.