Песков заявил о завершении подготовки ответа на введение потолка цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 8 декабря, заявил, что подготовка ответа Москвы на введение потолка цен на российскую нефть завершается.

«Это нужно ожидать, подготовка завершается», - заявил представитель Кремля, отметив, что данный ответ будет «соответствующим».

Как писал сайт KP.RU, в начале недели, 5 декабря, Песков предупредил о подготовке ответа на введение потолка цен на российскую нефть, заявив, что Москва не признает данное решения западных стран. Позже, 7 декабря, представитель Кремля сообщил, что пока ведется «анализ положения дел в данной области».

Напомним, Евросоюз утвердил решение о введение потолка цен на российской нефть в минувшие воскресенье, 4 декабря. Ограничение установили на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны «Большой семерки» и Австралия также согласовали аналогичный порог на черное золото из России.