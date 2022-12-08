Песков опроверг сообщения об отказе Узбекистана от газового союза с Россией

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщения западных средств массовой информации о том, что Узбекистан якобы отказывается от тройственного газового союза с Россией и Казахстаном не соответствуют действительности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 8 декабря 2022 года.

Официальный представитель Кремля уточнил, что журналисты неправильно трактовали позицию Ташкента, расценив ее как отказ, хотя узбекская сторона настроена на переговоры.

"Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия, - подчеркнул Дмитрий Песков. - Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза".

По его словам, все стороны переговоров заинтересованы в координации усилий по "дальнейшей прокладке транспортных путей", "определению дальнейших путей и направлений развития газовой инфраструктуры, по удовлетворению своих внутренних потребностей в природном газе".

Как ранее писал сайт KP.RU, агентство Reuters со ссылкой на слова вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова сообщило, что Ташкент отказался от создания "тройственного газового союза" с Россией и Казахстаном. Как говорится в публикации, по его оценке, нельзя называть союзом сотрудничество на основании "технического контракта".

Напомним, Дмитрий Песков ранее заявлял, что идея создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана является чрезвычайно актуальной и отвечает интересам этих стран. По его словам, президент России Владимир Путин предлагает создать координационный механизм в рамках газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана, и для этого, вероятно, нужно будет некое юридическое лицо.