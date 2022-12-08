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НовостиПолитика8 декабря 2022 10:42

В Кремле прокомментировали объявление Зеленского человеком года по версии Time

Песков назвал объявление журналом Time человеком года Зеленского оголтело русофобским решением
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле прокомментировали объявление Зеленского человеком года по версии Time

В Кремле прокомментировали объявление Зеленского человеком года по версии Time

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал признание президента Украины Владимира Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, отметив, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима. По его словам, такое решение носит зашоренный и оголтелый русофобский характер.

«В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер», - заявил представитель Кремля, комментируя решение Time назвать украинского президента человеком года.

Напомним, ранее американский журнал Time принял решение назвал человеком года президента Украина Владимира Зеленского, заявив при этом, что украинский лидер демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.