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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:42

Путин назвал любовь к Родине священным чувством

Путин о любви к Родине: Это чувство священно
София ГОНЧАРОВА
Путин назвал любовь к Родине священным чувством

Путин назвал любовь к Родине священным чувством

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин назвал любовь к Родине священным чувством. По его словам, оно передается из поколения в поколение. Об этом глава государства заявил 8 декабря на церемонии награждения Героев России в Кремле.

- Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами ... которые участвуют в спецоперации, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, - сказал Путин.

Также президент напомнил, что нашей стране неоднократно приходилось сталкиваться с испытаниями. Однако именно несокрушимое единство помогало преодолеть все сложности, убежден политик. Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой является героем.

Напомним, на церемонию награждения приглашены более 200 военнослужащих и гражданских. Все они - проявили мужество и героизм.