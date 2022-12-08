ВТБ в 2022 году направил почти 3 млрд рублей на поддержку семей

За январь-ноябрь этого года ВТБ направил на развитие собственных социальных программ около 3 млрд рублей. Банк оказывает помощь семьям в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал».

С начала года ВТБ направил почти 300 млн рублей на поддержку семей с детьми. В том числе банк дополнительно перечислил более 220 млн рублей семьям, получившим на карту ВТБ федеральные детские выплаты, в том числе новые выплаты на ребенка в возрасте 8-17 лет. Кроме того, благодаря поддержке банка только за этот год 1,2 тыс. многодетных семей сэкономили на ипотечных платежах около 50 млн рублей.

Также ВТБ за свой счет оформлял страховки для детей и их родителей. Более 50 тыс. детей получили от банка финансовую защиту на случай критических заболеваний либо от травм на время летнего отдыха по госпрограмме. Тех, кто впервые получил детские пособия на карту банка, ВТБ бесплатно застраховал от действий мошенников – на эти цели банк направил 30 млн рублей из собственных средств. Осенью при покупке туров в рамках госпрограммы туристического кешбэка ВТБ за свой счет оформлял страховку от несчастных случаев для всей семьи на время путешествия.

Пенсионерам, получающим выплаты на карту банка, ВТБ с начала года дополнительно перечислил 1,7 млрд рублей в виде процента на остаток по текущему счету. Также клиенты старшего поколения, которые перевели зачисление пенсии на карту ВТБ, получили единовременные выплаты от банка почти на 900 млн рублей.

По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, за два года банк суммарно уже направили на инициативу «Семейного капитала» почти 5 млрд рублей.