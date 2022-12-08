Герой России от волнения забыл речь на вручении "Золотых Звезд": вот, что сказал ему Путин Фото: REUTERS

8 декабря президент РФ Владимир Путин награждает Героев России в Кремле. Во время мероприятия он вручил награду ефрейтору Давиду Малыйкину. Военный попросил слово, но сильно разнервничался после вручением ему награды. От волнения мужчина даже забыл свою речь.

Однако зал поддержал героя аплодисментами, а глава государства успокоил, сказав всего три слова.

- Здесь все свои, - по-доброму подбодрил военного Путин. РФ всегда чтила тех, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил высокое звание героя, напомнил он.

Российский лидер также отметил, что для него лично и для всех россиян каждый боец, который находится на передовой, является героем.

Напомним, на церемонию награждения приглашены более 200 военнослужащих и гражданских. Все они - проявили мужество и героизм. Сайт KP.RU вел онлайн-трансляцию, как Владимир Путин награждает Героев России в Кремле 8 декабря 2022 года.