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НовостиВ мире8 декабря 2022 10:55

Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине для окончания конфликта

Дипломат прокомментировал доводы части европейской общественности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине для окончания конфликта

Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине для окончания конфликта

Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающих к прекращению военной помощи Киеву ради прекращения украинского конфликта, указав на намерения во что бы то ни стало продолжать подобную поддержку.

«Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война … Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины», - заявил дипломат, призвав поддерживать Киев.

По его словам, на данный момент Украина «ведет боевые действия для выживания своей страны», однако «защищает наши общие ценности и безопасность».

Напомним, накануне Боррель указал на необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины, а только потом для России.