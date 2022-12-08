Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине для окончания конфликта Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающих к прекращению военной помощи Киеву ради прекращения украинского конфликта, указав на намерения во что бы то ни стало продолжать подобную поддержку.

«Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война … Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины», - заявил дипломат, призвав поддерживать Киев.

По его словам, на данный момент Украина «ведет боевые действия для выживания своей страны», однако «защищает наши общие ценности и безопасность».

Напомним, накануне Боррель указал на необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины, а только потом для России.