Боррель отверг возможность прекращения военной помощи Украине для окончания конфликта
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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отверг доводы части европейской общественности, призывающих к прекращению военной помощи Киеву ради прекращения украинского конфликта, указав на намерения во что бы то ни стало продолжать подобную поддержку.
«Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет длиться война … Но как она закончится? Это важный вопрос. Эта война не может закончиться победой России и оккупацией Украины», - заявил дипломат, призвав поддерживать Киев.
По его словам, на данный момент Украина «ведет боевые действия для выживания своей страны», однако «защищает наши общие ценности и безопасность».
Напомним, накануне Боррель указал на необходимости в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины, а только потом для России.