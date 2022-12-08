Путин назвал моральным ориентиром судьбы и подвиги героев Отечества

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что судьбы и подвиги героев Отечества служат моральным ориентиром для населения всей страны. Соответствующее заявление прозвучало в ходе награждения участников спецоперации в четверг, 8 ноября 2022 года.

Российский лидер уверен, что такие поступки вдохновляют людей всем вместе делать страну сильнее и успешнее.

"Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперёд, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее", - подчеркнул глава государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин назвал любовь к Родине священным чувством. По его словам, это чувство передается из поколения в поколение.

Напомним, во время мероприятия один из Героев России разнервничался перед вручением ему награды. От волнения мужчина даже забыл свою речь, но президент РФ приободрил его.