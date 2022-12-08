Марин Ле Пен заявила о глупости ведения энергетической войны с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетическая война с Россией является недальновидной и глупой политикой, пока во Франции отключают электричество и требуют выключать отопление на фоне дефицита энергии, об этом заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

Ле Пен подчеркнула, что «нельзя вести энергетическую войну против России в то время, как у нас самих нет энергии. Это глупо. Санкции, которые приняты сейчас, имеют гораздо более тяжелые последствия для нашего собственного народа…».

По ее мнению, отключения электричества, которые планируются во Франции зимой, являются результатом недальновидной политики властей.

Политик отметила, что «мы являемся 6 мировой экономикой, а власти объясняют нам, что мы возвращаемся в каменный век, потому что у нас не будет электричества… Это означает, что наши управленцы некомпетентны и недальновидны", - добавила она.

Как писал сайт KP.RU, в конце ноября 2022 года глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал в скором времени принять девятый, пакет санкций против России.

6 декабря 2022 года издание Financial Times сообщала о проекте нового пакета санкций ЕС против России. В него включен запрет на вещание четырех каналов и контроль над экспортом продукции на сумму свыше двух миллиардов евро.

Ранее по предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%.