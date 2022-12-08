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НовостиПолитика8 декабря 2022 11:31

Медведев назвал основания для отмены моратория на смертную казнь в России

Медведев допустил возвращение смертной казни в России без изменения Конституции
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев назвал основания для отмены моратория на смертную казнь в России

Медведев назвал основания для отмены моратория на смертную казнь в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что для возвращения смертной казни в России нужны очень весомые основания, что не говорил о немедленном возврате практики такого наказания.

Среди возможных условий для возвращения смертной казни Медведев назвал ситуацию, при которой в России будет зашкаливать опасность тягчайших преступлений, а также отметил «военное время, как это и раньше бывало». По его словам, в подобном случае не будет необходимости менять Конституцию.

«Достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни. А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди», - приводит РИА Новости слова политика.

Напомним, днем ранее, президент России Владимир Путин вновь заявил, что он против возврата смертной казни. Незадолго до этого Медведев в связи с попытками диверсий на российской территории допустил отмену моратория на смертную казнь для украинских диверсантов.