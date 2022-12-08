Госдума одобрила в первом чтении законопроект о праве граждан на кредитные каникулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект о праве граждан на кредитные каникулы.

Согласно законопроекту, каникулы возможно получить один раз за время действия кредитного договора на срок до шести месяцев. При этом должно соблюдаться условие, что доход заемщика упал более чем на 30%.

Как отмечается, законопроект предусматривает возможность брать каникулы на несколько потребительских кредитов, по одному на каждый.

В настоящее время размер кредита, по которому можно будет взять каникулы, не установлен и будет определен правительством.

Пока действуют следующие лимиты: для кредитов под залог машины - 1,6 миллиона рублей, для остальных - 450 тысяч рублей.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее правительство одобрило законопроект о рассылке налоговых уведомлений россиянам через портал Госуслуг. Проект закона будет внесен в Государственную думу.