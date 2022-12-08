В Монголии задержали насколько подозреваемых в кражах угля Фото: REUTERS

Бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, а также его родственники и несколько бизнесменов были задержаны после проведенных обысков в рамках коррупционного дела, которое вызвало протесты в Монголии. Об этом заявил министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийна Нямбаатара.

Обыски в домах подозреваемых прошли в ночь на четверг, 8 декабря. В общей сложности арестовали восемь человек.

«В связи с делом о хищении угля создана рабочая группа для поддержки расследования. Первое заседание состоялось в среду. После заседания рабочей группы расследование активизировалось», - заявил глава ведомства.

Задержана была жена бывшего руководителя государственной компании, а также сестра и зять. Кроме того, задержали начальника одного из отделов «Эрдэнэс Таван-Толгой», руководителей и владельцев двух частных фирм.

Напомним, протесты в Монголии начались в субботу, 3 декабря, после сообщений о краже угля на общую сумму в 12,9 млрд долларов. Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 5 декабря, в Улан-Баторе протестующие смогли прорваться в Дворец Правительства, а позже участники митинга выступили с требованием об отставки правительства.