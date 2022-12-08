Рябков заявил, что мораторий на размещение РСМД все еще действует Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мораторий России на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на данный момент действует, однако если Соединенные Штаты примут решение развернуть свои системы где-либо в Европе или Азии, то подход Москвы изменится. Такое заявление в четверг, 8 декабря, сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

«Мораторий пока действует, но, если дело пойдет к реальному развертыванию подобных вооружений Соединенными Штатами Америки на европейском ли театре военных действий, на азиатском ли, наш подход к этому мораторию просто не сможет оставаться прежним», - заявил дипломат, назвав такие действия «очевидной логикой.

Рябков отметил, что за единичными экземплярами вооружений такого класса, которые были переданы в Сухопутные войска Соединенных Штатов, «пойдут и серийные», которые, по его словам, уже «начнут появляться на различных театрах военных действий».

Напомним, ранее Министерство иностранных дел РФ назвало инициативу России по мораторию на РСМД в Европе важной.

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