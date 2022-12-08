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НовостиПолитика8 декабря 2022 12:09

Bloomberg: Турция намерена попросить у России скидку на газ более чем в 25%

Анкара таким образом планирует ослабить давление на свою валюту
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Турция намерена попросить у России скидку на газ более чем в 25%

Турция намерена попросить у России скидку на газ более чем в 25%

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции намерены попросить у России скидку на поставки газа более чем в 25%, рассказали высокопоставленные турецкие источники.

По информации Bloomberg, Анкара таким образом планирует ослабить давление на свою валюту, курс которой сильно рухнул в течение этого года. Кроме того, скидка на российский газ позволит Турции избежать повышения цен на энергоносители перед президентскими выборами в стране, повысив тем самым рейтинг действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Турция начала частично оплачивать поставки газа из России в рублях. Об этом сообщил министр энергетики страны Фатих Донмез.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что Турция будет оплачивать в рублях 25% поставок газа из РФ.