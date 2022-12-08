Европейские сторонники раздела Украины встретились в Будапеште Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Польши в Венгрии встретился с венгерскими правыми политиками, поддерживающими раздел Украины, в связи с чем разразился дипломатический скандал, об этом сообщили в польском издании Gazeta.pl.

Посол Польши Себастьян Кенчек и заведующая политико-экономическим отделом Катажина Ратайчак-Сова встретились с лидером венгерских ультраправых сил Ласло Тороцкаи.

Ранее венгерский политик поздравил поляков с Днем независимости, при этом намекнул на раздел Украины.

«Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!», – написал Тороцкаи в соцсетях. К публикации была прикреплена фотография 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки.

В настоящее время эти территории принадлежат Украине, соответственно высказывание политика вызвало громкий протест со стороны пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии» в границах до 1920 года с частями территорий Украины, Румынии, Хорватии, Словакии, Словении, Сербии и Австрии.

30 ноября 2022 года директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины, а именно: Львовской, Ивано-Франковской и части Тернопольской областей.

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