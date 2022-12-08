Страны Прибалтики рискуют навлечь на себя "проклятье" из-за сноса памятников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страны Прибалтики, а также все те люди, которые сносят памятники советским воинам, будут прокляты своим народом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Эти люди, эти снесуны будут прокляты народами в своих странах, - сказала представитель дипломатического ведомства на брифинге.

Дипломат отметила, что раньше власти стран Прибалтики не смели посягать на памятники ветеранам Великой Отечественной войны и жертвам фашистских концлагерей. Однако после того, как ветераны умерли, принялись сносить монументы.

- А вы своих ветеранов спрашивали, у них разрешения спросили? Сходите к ним на могилы, в немой тишине задайте вопрос, можно ли превращаться в варваров в ХХI веке?, - указала Захарова.

Подобное отношение в памятникам советских освободителей в Литве не ново, но крайне печально. Так, в преддверии Дня Победы по стране прокатилась волна осквернений памятников советским воинам, погибшим в ходе Великой отечественной войны. А накануне посольство России в Литве осудило демонтаж шести скульптур Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.