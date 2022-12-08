Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе самым современным оборудованием оснащаются учреждения культуры и в больших городах, и в малых населенных пунктах

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбасс в 2022 году по нацпроекту «Культура» было направлено более 314 млн рублей. Регион оснащал самым современным оборудованием учреждения культуры и в городах, и в селах. Новые инструменты получили 15 детских школ искусств, четыре сельские библиотеки были модернизированы по модельному стандарту, в области открылся шестой виртуальный концертный зал.

«Один самых значимых объектов, которые в рамках нацпроекта «Культура» мы сдали в этом году - кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Проведена сложнейшая реконструкция исторического здания - объекта культурного наследия регионального значения. Модернизируя систему культурных учреждений, мы сохраняем исторический облик городов. При этом самым современным оборудованием оснащаем наши учреждения культуры и в больших городах, и в малых населенных пунктах, чтобы жители региона могли интересно и с пользой проводить досуг».