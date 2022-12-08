Захарова назвала внутренним делом попытку госпереворота в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка государственного переворота в Германии является исключительно ее внутренним делом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ. Но, еще раз говорю, у нас пока нет информации для широкого комментария», – сказала дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, посольство России в Берлине готово оказать задержанной по подозрению в организации переворота гражданке РФ необходимую правовую помощь. Как отметила представитель МИД России, диппредставительство оперативно направило в германский МИД запрос на разъяснение обстоятельств задержания россиянки.

Как писал сайт KP.RU, подозреваемые в подготовке к совершению государственного переворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки. Такое заявление сделали в среду, 7 декабря, в Генпрокуратуре ФРГ. Среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни о каком вмешательстве России в данном случае речи идти не может.