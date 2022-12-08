МВД России запретило надевать "кандалы" на женщин, подростков и фигурантов экономических дел

Ирина Волк Фото: Кадр видео

МВД России по результатам встречи российского лидера Владимира Путина с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приняло решение запретить применение "кандалов" к женщинам, несовершеннолетним и фигурантам экономических дел. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк в четверг, 8 декабря 2022 года.

Речь идет о средстве ограничения подвижности "Ажур", которое надевается как на руки, так и на ноги.

"Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений", - уточнила Волк.

По ее словам, специальные средства разрешено применять в случае "общественной опасности" конвоируемых, что демонстрирует "дифференцированный" подход полиции.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду, 7 декабря 2022 года, Владимир Путин встретился с президентским Советом по правам человека. 10 декабря – всемирный День прав человека, поэтому глава страны в начале зимы уже традиционно общается с СПЧ. Запись мероприятия можно посмотреть по ссылке.

В своей вступительной речи российский лидер больше обсуждал не внутренние темы, а обвинял иностранцев в нелюбви к нашей стране. Какие вопросы стали предметом обсуждения, читайте в материале "Комсомольской правды".