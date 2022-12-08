Стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах-миллионниках снизилась

Стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках России снизилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах-миллионниках снижается уже с февраля по декабрь 2022 года. Об этом «Газета.Ru» сообщил ведущего аналитика федеральной риелторской компании «Этажи» Александра Иванова.

Уточняется, что наиболее заметные изменения стоимости можно увидеть в Москве и Санкт-Петербурге, где стоимость аренды упала на 15,7% и 12,5%, до 46,5 и 30,6 тысяч рублей соответственно. Кроме того, цены значительно снизились в Красноярске (4,1%, до 18,33 тысяч рублей), Казани (2,8%, до 22,8 тысяч рублей) и Самаре (1,8%, до 17,9 тысяч рублей).

Как отмечается, стоимость аренды зависит от баланса спроса и предложения, а также затрат владельцев на содержание квартир, в том числе коммунальных услуг, ремонта, а также покупкой необходимой техники и мебели.

Эксперт по аренде жилой недвижимости Андрей Сердюк рассказал «Известия», что причиной падения средний ставки аренды квартир в некоторых крупных городах России ниже пиковых значений осени 2021 года стали низкий спрос и активно растущий объем предложения.

Как писал RT, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прогнозировал дальнейшее снижение цен на рынке аренды жилья.