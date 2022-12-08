Посол Польши в ЕС Садось ожидает принятие девятого пакета санкций против России 9 декабря 2022

Евросоюз готовится принять девятый пакет антироссийских санкций Фото: REUTERS

Европейский союз примет девятый пакет санкций против России вечером в пятницу, 9 декабря 2022 года, заявил журналистам посол Польши в ЕС Анджей Садось. Его слова приводит Польское агентство печати.

По его словам, антироссийские экономические меры планируется расширить, в том числе, с учетом предложений Польши и стран Прибалтики.

"Мы значительно расширяем список товаров двойного назначения. Расширяем список фирм, работающих на российскую военную машину, - уточнил Садось. - Вводим запрет инвестировать в российскую горнодобывающую промышленность"

По его словам, также запланировано внесение в санкционные списки почти 200 физических и юридических лиц.

Как ранее писал сайт KP.RU, Еврокомиссия представила проект девятого пакета антироссийских санкций. По словам главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения включают в себя почти 200 представителей РФ и 3 банка, с которыми будут приостановлены любые операции в ЕС.

Западные журналисты раскрыли и другие подробности. Они выяснили, что проект нового пакета санкций Евросоюза против России включает запрет на вещание четырех каналов, а также контроль над экспортом продукции на сумму свыше двух миллиардов евро.