Названы продукты, повышающие физическую выносливость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Ума Раджабова рассказала о продуктах, повышающие физическую выносливость.

Как уточнила специалист, под выносливостью понимают способность переносить длительные физические нагрузки умеренной интенсивности, с включением при этом в работу весь мышечный аппарат. По ее словам, для этого в рацион необходимо добавить продукты, способные восполнять энергетические затраты.

«К продуктам, повышающим физическую выносливость, относится богатая жирами пища. Так как при длительных и интенсивных нагрузках именно жиры берут на себя ответственность за снабжение организма энергией и поддержание его работоспособности и восстановления», - сказала эксперт в беседе с «Газета.Ru»

Специалист заявила, что полезные жиры можно получить оливковом масле, авокадо, орехах, а также в жирных сортах рыбы и масле гхи. Кроме того, Раджабова обратила внимание на углеводы, поставляющие в организм краткосрочную энергию.

«Обязательно нужно включить крупы, которые и должны составлять основу углеводного рациона (киноа, рис, булгур, овес, гречка), ну и конечно, фрукты, ягоды и овощи», - отметила она.

Как писал «Пятый канал» ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал принимать рыбий жир для профилактики тромбоза.

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова сообщала, что многие люди, которые похудеть, едят недостаточно овощей и фруктов. Как писал RT, по ее словам, при желании похудеть нужно есть больше таких продуктов.