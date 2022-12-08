Москалькова сравнила с новогодним подарком обмен Виктора Бута на баскетболистку Грайнер Фото: REUTERS

Обмен гражданина России Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер можно назвать новогодним подарком, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека», – заявила она в беседе с ТАСС.

Как отметила Москалькова, россиянин стал жертвой американских инсинуаций.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Напомним, Бут стал одним из самых известных российских заключенных в США последних двух десятилетий. В американской прессе его называл «оружейным бароном № 1» и «торговцем смертью». Первые сообщения об этом появились еще в конце 90-х, а в 2000-х нулевых его образ стали активно раскручивать по всему миру. Сайт KP.RU писал, что Виктор Бут пережил в американской тюрьме.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Карен Шахназаров: И для Запада, и для России поражение на Украине грозит очень серьезными последствиями (подробнее)