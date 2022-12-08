В Чувашии построен первый пусковой комплекс группового водовода

Сейчас качественную питьевую воду получают 8 тысяч жителей Батыревского района. Как стало известно, объект построен досрочно.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов отмечает, что БШК позволит обеспечить питьевой водой 48 тысяч местных жителей. Протяженность магистральной сети — более 300 км, она охватывает 74 населенных пункта. Министр также добавил, что водовод не только обеспечит доступ к централизованной системе водоснабжения, но также снизит число аварий и потери воды.

Как стало известно, всего в 2022 году на реализацию в Чувашии регионального проекта «Чистая вода» направляется 663 млн. рублей, в том числе 617,6 млн. из федерального бюджета. С помощью данных средств проведены работы на I, III и IV пусковых комплексах водовода. Помимо этого ведутся работы на V и VI комплексах, которые обеспечат водой 11 тысяч жителей республики.

По словам заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько, возведение объектов в рамках проекта «Чистая вода» позволяет повышать качество воды и обеспечивать ее подачу большему числу населения. Также это гарантирует бесперебойное и качественное водоснабжение. Алексей Ересько также добавил, что на территории Чувашии продолжается строительство коммуникаций нового водовода — он позволит подвести воду к крупным населенным пунктам Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

На сегодняшний день также ведутся строительные работы на V и VI пусковых комплексах — здесь работы планируется закончить к ноябрю и июню 2023 года, соответственно.

Главный инженер АО «ПМК-8» Павел Михайлов отмечает, что организация завершила работы по строительству I группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов с опережением срока. Объект соответствует всем параметрам и полностью готов к эксплуатации. Кроме того, с опережением графика ведутся работы на V и VI пусковых комплексах. Готовность по ним — 90 и 80 процентов