CNN сообщил, что шпиона Уилана не включали в обмен заключенными между Россией и США

CNN: шпиона Уилана не включали в обмен заключенными между Россией и США Фото: REUTERS

Телеканал CNN заявил, ссылаясь на источники, что осужденный за шпионаж американец Пол Уилан не был включен в обмен заключенными между Россией и США.

Как сообщал сайт KP.RU, в июне 2020 года бывший морской пехотинец Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима. Он пытался разведать список личного состава одного из силовых подразделений России и был арестован еще в 2018 году, когда получил флеш-карту из рук российского контрразведчика. Как отмечалось, внимание к суду со стороны американских властей было беспрецедентным: на заседания ходил посол США в России Джон Салливан, а госсекретарь США Майк Помпео требовал вернуть Уилана на родину.

8 декабря 2022 года МИД России сообщил, что в аэропорту Абу-Даби россиянина Виктора Бута удалось обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно. Долгое время Вашингтон отказывался от включения Виктора Бута в схему обмена.

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