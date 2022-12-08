Экономист высказался о возможном росте рухнувшего биткоина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев оценил вероятность роста рухнувшего биткоина, отметив, что криптовалюта вряд ли повыситься, однако гипотетически такое может произойти при определенных условиях.

Эксперт отметил, что подобный рост возможен при усилии тех, кто заинтересован в существовании биткоина. По его словам, это произойдет, если они «приложат определенные информационные усилия, а, может быть, сумеют организовать возможность купли-продажи каких-то материальных ценностей за биткоины», которые в итоге смогут стать платежным средством.

«Но это все пока лежит в области гипотез», - отметил он в беседе с «Lenta.ru».

Экономист также назвал маловероятным рост курса биткоина до 60-70 тысяч долларов, предостерегая россиян от покупки этой криптовалюты.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, куда выгоднее всего вкладывать средства в нынешних реалиях. Как сообщал «360», экономист назвал наивным ожидать, что биткоин вырастет до 60 тысяч долларов и выше.

Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев прокомментировал динамику курса биткоина. заявил, что биткоин находится в коррекционном движении. Как писал RT, по словам специалиста все находится «в рамках стандартной для крипторынка цикличности примерно один раз в четыре года».